Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vedere il match
Beukema e Juan Jesus in difesa per gli azzurri, Neres in vantaggio su Elmas. Per i granata, l'ex Ngonge dovrebbe partire dalla panchina.
Oggi alle 18 il match tra Torino e Napoli valido per la settima giornata di campionato.
Torino-Napoli, le probabili formazioni
Di seguito, le probabili formazioni tra le due squadre riportate da Sky Sport:
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund.
Antonio Conte non rischia, dunque, Politano e Buongiorno (recuperati).
Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams.
Secondo le ultime indiscrezioni, Cyril Ngonge, ex della gara, partirà dunque dalla panchina.
Dove vedere la partita
Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn. Per il Napoli, sarà un’opportunità per consolidare il primato in Serie A. Il Torino, invece, è alla ricerca della sua seconda vittoria in campionato.