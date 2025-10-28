Spalletti ritroverebbe alla Juve suo figlio Federico assunto da Giuntoli lo scorso anno (Gazzetta)

La Rosea: "Pur essendo giovane si tratta di un collaboratore molto valido, che si occupa in particolare di settore giovanile. Ha lavorato in passato anche nei quadri tecnici della Federcalcio e mai la sua attività si è sviluppata a stretto contatto col papà"

Come noto, Luciano Spalletti è in pole position per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus. E in molti hanno interpretato il suo glissare sull’argomento questa mattina, come un’ulteriore conferma che l’affare potrebbe presto assumere dei tratti concreti. Qualora dovesse effettivamente arrivare la fumata bianca, il tecnico toscano ritroverebbe nel club bianconero un persona che conosce molto bene. Vale a dire suo figlio Federico, approdato in Piemonte lo scorso anno dopo aver lavorato tra le fila dell’Udinese. A soffermarsi sulla notizia è La Gazzetta dello Sport.

Spalletti potrebbe ritrovare suo figlio Federico alla Juventus

Gazzetta innanzitutto ricorda che nelle prossime ore Spalletti incontrerà Comolli per parlare del progetto tecnico. E aggiunge: “Nel caso di accordo per sedere sulla panchina bianconera, ritroverebbe a Torino il figlio, Federico, che fa già parte del gruppo degli osservatori del club. Era stato Giuntoli ad assumere Spalletti jr alla Juve nel 2024, sfilandolo all’Udinese: pur essendo giovane (classe 1995) si tratta di un collaboratore molto valido, che si occupa in particolare di settore giovanile”.

“Federico Spalletti ha lavorato in passato anche nei quadri tecnici della Federcalcio e mai la sua attività si è sviluppata a stretto contatto col papà, come potrebbe avvenire invece alla Juve, considerato che tra le sue skills c’è anche quella di saper studiare bene le squadre avversarie. Anche se lo scout toscano, che parla ben cinque lingue, ha mostrato in più circostanze di avere buon intuito nella scoperta dei talenti e potrebbe semplicemente portare avanti la sua attività a Vinovo, in attesa del nuovo ds”, conclude la Rosea.