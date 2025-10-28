Spalletti: «La Juventus? Tudor uomo vero, di valori. Chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata»

A Sky Sport: «Quando l'ho visto lavorare, mi ha sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza. Sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi»

Spalletti a Sky Sport che lo ha intervistato per la presentazione dello spot dell’Amaro Montenegro con Francesco Totti.

Come sta?

«Sto bene, ho l’ambizione di riemettere a posto quello che mi è successo ultimamente, si aspetta quello che mi passa davanti».

E la Juventus?

«Pensavo che si parlasse dello spot Montenegro in questa intervista. S,e devo dire qualcosa della Juventus, lo dico volentieri in favore di Tudor. Per quel che l’ho conosciuto, mi è sembrata una persona seria, uomo vero, fatto di valori. Quando l’ho visto lavorare, mi ha sempre dato l’impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cruore, sei costretto a trovarti bene con lui. Sarà fortunato chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata e attrezzata per far felici i tifosi».

«Sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi. Se vuoi, ti dico che quando mi hanno chiamato per lo spot Montenegro, mi sono sentito in imbarazzo, pensavo che chissà da quale parte mi sarei dovuto buttare per salvare un animale sulle rocce di chissà quale montagna. Pensavo a Tom Cruise. Poi ho vito il copione, era più normale, c’era solo un cavallo e io ho più dimestichezza con i cavalli».

Ci vediamo a Cremonese-Juventus?

«Ci vediamo sempre a vedere le partite, amo il calcio».

