Spalletti, da solo, dovrà colmare la mancanza di leadership nella Juventus (Athletic)

Dopo un avvio positivo con due vittorie, Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus dopo otto partite senza successi. Nel frattempo, Spalletti è tornato alla guida del club, quattro mesi dopo l’addio alla Nazionale, pronto a ricostruire squadra e ambiente. I tifosi riconoscono le difficoltà della dirigenza, sottolineando che i problemi del club vanno oltre l’allenatore.

Una Juventus irriconoscibile

Scrive il New York Times con James Horncastle:

“A rendere il compito di Spalletti ancora più arduo è il fatto che anche la Juventus non ha più giocatori di quel calibro. Quando non riusciva ad attrarre i migliori talenti internazionali, cosa che è cambiata solo con l’arrivo di Carlos Tevez nel 2013, poteva almeno contare su quel nucleo di grandi giocatori italiani di sempre. Ora i migliori giocatori italiani sono all’Inter o, cosa preoccupante, fuori portata finanziaria.

Gianluigi Donnarumma era disponibile in estate, ma nessun club italiano poteva competere con il Manchester City in termini di ingaggi. Riportare Sandro Tonali e Riccardo Calafiori dalla Premier League costerebbe troppo. Giovani giocatori di altri club, come Michael Kayode (dalla Fiorentina al Brentford) e Giovanni Leoni (dal Parma al Liverpool), vanno in Inghilterra ancora prima, anche perché Spalletti ha incoraggiato i suoi giocatori a farlo mentre era alla guida della Nazionale”.

Spalletti sarà la soluzione di questi problemi?

La Juventus è intrisa di difficoltà, come forse lo è anche la carriera di Spalletti. Scrive il New York Times:

“È necessario formare un nuovo gruppo dirigente, che comprenda il club. Chiellini, che ora è direttore strategico del calcio ma non è candidato al consiglio di amministrazione per l’assemblea generale annuale della prossima settimana, ha difeso Manuel Locatelli al Bernabeu la scorsa settimana.

Locatelli non ha mai convinto veramente e, a dire il vero, è stato più volte trascurato da Spalletti quando era allenatore della Nazionale. Un altro leader, Gleison Bremer, il miglior difensore della Juventus in fase di lockdown, è di nuovo infortunato dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione per una rottura del legamento crociato anteriore. Yildiz ha ricevuto la fascia di capitano contro il Real Madrid. Da un lato, è stata una ricompensa e una vera dimostrazione di fiducia nelle capacità e nei progressi del ventenne. Dall’altro, è sembrato troppo prematuro e ha messo a nudo la mancanza di leadership della squadra. Spalletti dovrà colmare questa lacuna da solo, finché altri non emergeranno grazie al suo incoraggiamento e alla sua provocazione. Le sue idee renderanno la Juventus migliore. Spalletti potrebbe non aver cambiato il calcio italiano negli ultimi 20 anni così profondamente come Gian Piero Gasperini. Ma ha cambiato i giocatori. Ha innovato e creato.

Non ha vinto quanto Allegri o Conte, ma ha dimostrato che a Napoli si può vincere un titolo anche senza Diego Maradona. Forse è più intelligente di tutti loro, forse a volte anche troppo. Ascoltare Spalletti significa imparare. Gli attaccanti della Juventus, Jonathan David, Lois Openda e Dusan Vlahovic, poco propensi al gol, trarranno beneficio dal lavorare quotidianamente con lui. Tuttavia, Spalletti ha il suo bel da fare”.