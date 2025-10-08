Soulé non è (per ora) nei pensieri di Gravina e Gattuso: dovrà essere lui stesso a manifestare la volontà di giocare per l’Italia (Gazzetta)

“Ovviamente le dichiarazioni del manager, Martin Guastadisegno, sono state lette anche a Coverciano, dove Rino Gattuso sta preparando la doppia sfida di qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele. Ma il tema Soulé al momento non esiste nei pensieri della Federazione e in particolare del presidente Gravina. Mentre sono in corso valutazioni sulla posizione del difensore nigeriano Ahanor, talento dell’Atalanta nato ad Aversa e in attesa della cittadinanza, e dell’attaccante Tresoldi, che gioca nel Bruges e nell’Under 21 tedesca ma è italiano di famiglia e potrebbe eventualmente chiedere alla Fifa di cambiare nazionalità sportiva, Soulé non è nei pensieri dell’Italia. A meno che non sia il giocatore stesso a manifestare un orientamento diverso – e definitivo – in tempi relativamente brevi. Senza aspettare le mosse dell’Argentina. Gattuso tra l’altro in queste ore è totalmente concentrato sugli impegni degli azzurri”.