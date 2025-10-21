Sky: McTominay titolare contro il Psv, Lucca riconfermato davanti

Questa sera il Napoli affronterà il Psv fuori casa alle 21 per il terzo match di Champions League. Sky Sport ha riportato quella che dovrebbe essere la formazione degli azzurri schierata dal tecnico Antonio Conte, con il dubbio che rimane su Scott McTominay.

La probabile formazione del Napoli contro il Psv

Con il 4-1-4-1, gli azzurri che dovrebbero scendere in campo nell’undici titolare saranno i seguenti:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Dunque, Scott McTominay dovrebbe partire dal primo minuto nonostante l’infortunio alla caviglia e i punti di sutura applicati. Aveva saltato il match di campionato contro il Torino, insieme a Rasmus Hojlund, che probabilmente rientrerà contro l’Inter sabato 25 ottobre.

Stamani McTominay era in campo per la rifinitura

Ne aveva parlato ieri Antonio Conte in conferenza stampa:

«Deciderà McTominay se giocare o meno, ieri ha svolto differenziato, starà a lui prendersi la responsabilità della decisione. Ha un taglio sulla caviglia. Ho fatto il calciatore, forzare i calciatori non va mai bene, aspettiamo una sua decisione, per noi è importante. Altrimenti c’è soluzione importante».

La sua mancanza si è fatta sentire, e non poco, sia in termini di equilibrio che in termini di personalità. L’Mvp dello scorso campionato è in una fase di appannamento ma, nonostante questo, risulta determinante per come gira il Napoli che non può fare a meno della sua letale capacità di inserimento e creazione di spazi.