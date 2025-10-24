Prandelli: «Tudor faccia come Bearzot nell’82 e Vlahovic deve essere titolare, sempre»

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana ed ex calciatore della Juventus, ha commentato la gestione di Igor Tudor dei bianconeri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’intervista a Prandelli

«Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra».

Prandelli, dovesse spiegare il concetto con un esempio pratico?

«Il primo pensiero è l’Italia Mundial del 1982. Il ct Enzo Bearzot non aveva un campionissimo, ma è riuscito a costruire una squadra con una eccezionale personalità e un carisma straordinario. Ma gli esempi sono tanti in giro per l’Europa. Tudor è bravo e ha sempre dimostrato leadership tanto in campo quanto in panchina: senza fenomeni, deve trasformare i giocatori dal punto di vista della mentalità e costruire una squadra dinamica».

Come può riuscirci?

«Responsabilizzando maggiormente i giocatori e trasmettendo ancora più fiducia a ognuno di loro. La mentalità della Juventus deve essere quella di fare sempre la partita. Yildiz capitano al Bernabeu contro il Real è un segnale positivo e va in questa direzione. Il turco è giovane, però è il potenziale campione più puro della Juventus: Tudor fa bene a farlo sentire ancora più importante e trascinatore».

Il Milan a livello di mentalità e leadership ha svoltato con il 40enne Modric: alla Juventus sarebbe stato lo stesso?

«Modric lo avrei visto bene alla Juventus e in qualsiasi squadra, anche a 40 anni. Parliamo di un fuoriclasse, è un giocatore che vuole la palla e trascina i compagni con i suoi atteggiamenti».

I nomi più chiacchierati per la Juventus sono Tonali (Newcastle) e Maignan (Milan) a parametro zero. Sensazioni?

«Tonali non è Modric, però avrebbe tutto per prendere in mano una big come la Juventus: non so se sia possibile, certamente sarebbe un gran colpo. E Maignan possiede un carisma strabordante, del resto è il portiere titolare del Milan e della Francia. Però la Juventus possiede già uomini di valore e con ampi margini di miglioramento. Adesso manca la convinzione di essere forti. Tudor non ha ancora individuato l’idea giusta, ma merita fiducia perché la prova di Madrid è un segnale incoraggiante. Mi aspetto meno rotazioni e un undici tipo costante. Per crescere avrebbe bisogno di Giorgio Chiellini con un ruolo ancora più centrale e determinante all’interno della dirigenza. Chiellini dovrebbe essere per la Juventus quello che Paolo Maldini è stato per il Milan campione d’Italia di Pioli».

Quanto è complicato per un allenatore concentrarsi sul lavoro senza pensare alle voci degli eventuali successori in panchina?

«L’allenatore difficilmente si fa turbare dai rumors, è consapevole che fanno parte del calcio quando non si vince. Quelli che si fanno influenzare maggiormente sono i giocatori, che leggono e si chiedono: ma il tecnico resterà o andrà via? La Juventus, come tutte le squadre, ha bisogno di tranquillità e serenità per ripartire».

Ai tre centravanti di Tudor (Vlahovic, David, Openda) cosa serve per interrompere il digiuno e tornare a segnare?

«Fiducia e meno rotazioni. Vlahovic deve essere sempre titolare, mai avuto dubbi. Anche David e Openda sono ottimi attaccanti, però a entrambi va dato il tempo di ambientarsi nella Juventus e in Serie A».