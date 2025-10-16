«Napoli? Non l’ho detto io, ma non è una follia»: l’agente di Cesar Inga commenta le voci sul difensore peruviano

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Cesar Inga, giovane difensore peruviano classe 2002 attualmente in forza all’Universitario de Deportes, club della massima serie del Perù. A rivelarlo è il portale peruviano Diario El Diez. Il giocatore, 23 anni, è un destro naturale dotato di buona tecnica e fisicità, capace di adattarsi sia nel ruolo di terzino sinistro che in quello di difensore centrale. Le sue prestazioni in patria non sono passate inosservate, e il club azzurro sta valutando attentamente il suo profilo in ottica futura. Vanta già due presenze e una rete in nazionale maggiore.

Colpo Inga, la situazione

Secondo il giornalista Gustavo Peralta, il difensore come il compagno di squadra Jairo Concha, è uno dei giocatori “vendibili” della rosa:

«Inga, penso che come Concha, a fine anno possano essere esportati». Ci sono alcune richieste che sono state fatte al rappresentante di Inga della MLS e a un club in Argentina. Vediamo se questo si concretizza in una proposta formale alla ‘U’. Per ora, è come se avessero avvertito l’agente».

Tra le ipotesi più suggestive, circola anche l’interesse dall’Italia:

«Si è parlato della possibilità dell’Italia. Capisco che si tratti di un intermediario che ha detto al rappresentante di avere una possibilità, ma non è nulla di concreto. Non so da dove sia uscito, perché ci sono persone di mezzo, che hanno chiamato, che stanno mediando, e forse qualcosa è trapelato da qualche parte, ma non è una follia. È molto più facile se il giocatore ha un passaporto comunitario, ovviamente».

Nonostante i sondaggi internazionali, la volontà dell’Universitario de Deportes è chiara:

«Quello che mi dicono nella ‘U’ è che l’idea è che Inga se ne vada dopo la Copa Libertadores del prossimo anno. Questo è il piano che hanno».

Le parole dell’agente di Inga

Narciso Algamis, agente del giocatore, ha parlato del futuro del classe 2002:

«Nulla è ancora deciso, ci sono trattative in corso con due o tre squadre. Si sta lavorando per garantire che si possa fare qualcosa nella finestra di dicembre e, in caso contrario, lo si farà nella finestra di giugno. Napoli? Non è uscito dalla mia bocca, né dal mio ufficio. Non so da dove sia uscito, perché ci sono persone di mezzo, che hanno chiamato, che stanno mediando, e forse qualcosa è trapelato da qualche parte, ma non è una follia. È molto più facile se il giocatore ha un passaporto comunitario, ovviamente».

Vedremo come si evolverà la situazione,