Napoli-Inter, Lautaro contro Conte: «Ti stai cacando addosso»

Dazn: Dumfries aveva reagito alle provocazioni della panchina del Napoli e si erano accesi gli animi. Poi, il gesto di Lautaro e la risposta di Conte. Sui social, critiche all'attaccante argentino.

Dopo il rigore concesso all’Inter contro il Napoli, c’è stata una mischia verso la panchina azzurra; coinvolti Denzel Dumfries e il tecnico azzurro Antonio Conte.

A Dazn hanno spiegato che dalla panchina del Napoli stavano volando parole verso Dumfries che ha reagito alle provocazioni e si sono accesi gli animi. C’è stato successivamente un giallo per Conte.

Lautaro Martinez, dal campo, ha fatto il gesto del “parlate parlate” verso la panchina del Napoli e poi verso Conte quello di “Ti stai ca**ndo addosso”.

Conte gli ha risposto: «Tira sto ca**o»

Momenti di calcio altissimi in #napoliInter#Lautaro rivolgendosi a #Conte : “ ti stai cagando sotto, da lì, si ti stai cacando sotto”#Conte replica , con una vistosa sbrodolatura sul maglione “‘tira , tira , tira STOCAZZO”. pic.twitter.com/1ULhOdlIpD — Stess‼️ (@sgizzi89) October 25, 2025

Critiche sui social a Lautaro dopo il battibecco con Conte

Su X hanno criticato l’attaccante e capitano nerazzurro:

Lautaro Martinez ha ufficialmente perso la mia stima in maniera definitiva, devi solo ringraziarlo mister Conte, senza di lui oggi eri in prestito in un posto sperduto della seconda serie spagnola, chissà dove, vergognati.

Ammonizione per Conte, ma non per Lautaro che sta in campo e si tocca pure i genitali.

Lautaro pensasse a giocare che anche oggi è inesistente.