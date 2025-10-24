Napoli in crisi difensiva: solo Juve, Monaco e Nottingham Forest hanno fatto peggio in Europa (CorSport)

Il Napoli, in vista del match contro l’Inter di domani, deve ritrovare solidità difensiva. Finora ha incassato in totale 16 reti in stagione in 10 partite giocate, undici gol subiti in più rispetto alla scorsa stagione.

I dati difensivi del Napoli

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Il primo obiettivo in vista della sfida di domani al Maradona con l’Inter è anche la prima necessità assoluta: migliorare in fase difensiva e tornare indietro nel tempo. Dalla vittoria col Pisa, tra il campionato e la Champions, il Napoli ha incassato 11 reti in cinque partite, perdendone tre. Le ultime due in sequenza: Torino e Psv, con il 6-2 del Philips Stadion a sintetizzare il periodo. Milinkovic-Savic battuto sette volte in quattro giorni, dunque, ma lo schianto olandese di coppa è soltanto la punta dell’iceberg: la resistenza opposta martedì dal 2-1 in poi, peraltro regalato con un contropiede quasi coast to coast dopo aver già offerto gentilmente un autogol, è stata tenerissima a uomini pari e nulla in inferiorità. Troppo brutta per essere vera, ovviamente condizionata da una confusione e da un complessivo e progressivo appannamento che ha letteralmente scollegato le anime dai corpi: il tilt può arrivare all’improvviso, ci mancherebbe, ma è frutto di scosse e colpi progressivi.

Soltanto Juve, Monaco e Nottingham Forest hanno fatto peggio nei cinque campionati top d’Europa. Complice anche la tremenda batosta di Eindhoven, a pesare sul passivo totale è stata soprattutto l’Europa: 9 gol incassati in tre partite, 2 di media; contro i 7 contati in altrettante giornate di campionato, uno di media. Il 23 maggio, cioè il giorno del brindisi al quarto scudetto, il Napoli ha chiuso la stagione con la miglior difesa dei tornei top d’Europa: 151 giorni dopo ha incassato la goleada olandese che ha complicato il discorso qualificazione, stravolgendo il morale, le certezze e per finire anche le statistiche. L’imbattibilità al Maradona regge addirittura dal 29 dicembre 2024: l’ultima sconfitta risale allo 0-1 con la Lazio dell’8 dicembre e a seguire quattordici partite immacolate, con 11 vittorie e 3 pareggi.