Napoli, covano sacche di insoddisfazione tra chi gioca poco. Anche De Bruyne non è contento (Gazzetta)

Antonio Conte ha parlato dei nuovi acquisti in più di un’occasione, ha sottolineato come 9 acquisti siano tanti da inserire in una squadra che era inqualificabile ualche modo rodata. Ha anche spiegato che gli innesti erano necessari per poter competere su più fronti, ma che ci sarebbero state difficoltà. Poi nell’ultimo post partita ha fatto capire che queste difficoltà non sono assolutamente risolte e che ci vorrà pazienza e soprattuto la collaborazione di tutti, collaborazione che forse non c’è al momento tra i calciatori del Napoli.

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sugli acquisti azzurri, quelli di cui ha parlato Conte

“Risposte negative dall’estate di Conte: Lang ai margini, Beukema irriconoscibile, Lucca spreca-occasioni, forse De Bruyne diamante incastonato nella corona non ideale. Viene il dubbio che il belga abbia sporcato il meccanismo scudetto, il McT incontrollabile trasformato in mediano-goleador: erano dieci titolari più uno, l’attaccante di sinistra, fosse Kvara, Neres o Raspadori. Il Napoli non ritrova quei sincronismi, covano sacche di insoddisfazione tra chi gioca poco. Anche KDB non è contento. L’Inter ha recuperato la spinta da squadra arrogante,la superiorità fisica irresistibile, il Napoli nontrovalasoluzionefacilmente e si deprime fuori casa (City 0-2, Milan 1-2, Torino 0-1, Psv 2-6)”.