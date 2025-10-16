McTominay tra i migliori al mondo per finalizzazione nella classifica Cies. C’è De Bruyne per occasioni create

Nella classifica anche Rrahmani, Di Lorenzo e Politano

Il Cies Football Observatory ha pubblicato la sua nuova analisi sulle performance individuali dei calciatori di movimento nei principali campionati del mondo, considerando le partite disputate negli ultimi sei mesi. Lo studio valuta su base 100 le prestazioni in otto aree chiave del gioco: difesa palla a terra, difesa aerea, costruzione difensiva, regia, percussione (take-on), creazione di occasioni, finalizzazione e gioco aereo. Tra i calciatori azzurri spicca la presenza di Mctominay.

McTominay e De Bruyne tra i migliori della Serie A

Ben sei giocatori del Napoli figurano tra i migliori cinquanta al mondo nelle rispettive specialità. Amir Rrahmani si piazza al 12º posto nella categoria defensive build-up con un indice di 91.4, confermando il suo ruolo fondamentale nella costruzione dal basso e nella fase di impostazione difensiva. Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, compare invece al 38º posto nella sezione orchestration (regia) con 88.2.

Matteo Politano, infine, si distingue nel take-on (uno contro uno), dove raggiunge il 16º posto mondiale con 88.9.

Tra gli altri protagonisti del ranking spiccano Kevin De Bruyne, sesto nella creazione di occasioni (chance creation) con 93.3, e Scott McTominay, 11º nella finalizzazione (finishing) con un indice di 90.5, tra i più efficaci al mondo sotto porta.

Una statistica pazzesca per il centrocampista scozzese, che condivide la classifica con calciatori del calibro di Kylian Mbappè (al primo posto) e Messi (terzo posto). Purtroppo, Scott non è ancora al massimo ma riuscirà certamente a recuperare lo smalto perduto e a tornare centrale nel progetto azzurro.