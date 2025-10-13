McTominay è tornato il talismano della Scozia, ma il Guardian critica: “Ancora ben al di sotto del suo meglio”

Il Daily Record gli ha dato voto 7 per il match contro la Bielorussia, dove ha anche segnato: “la stella del Napoli ha avuto una partenza lenta, ma nel secondo tempo si è sbloccato”.

Ieri la Scozia ha vinto 2-1 contro la Bielorussia nelle partite di qualificazione al Mondiale 2026. Uno dei due gol è stato segnato da Scott McTominay, che finalmente si è sbloccato dopo un inizio di stagione difficile col Napoli.

McTominay in gol nel match tra Scozia e Bielorussia

Il Daily Record, nelle pagelle del match, ha dato voto 7 a McTominay:

La stella del Napoli è stata un talismano. Ha avuto una partenza lenta, ma nel secondo tempo si è sbloccato. Un grande giocatore che si presenta con una grande prestazione.

Il Guardian, nel commento alla partita, ha scritto sulla sua prestazione:

E’ stato ben al di sotto del suo meglio in Nazionale. Tuttavia, ha permesso al suo Paese di respirare di respirare un po’.

Titolare del match è stato anche l’altro scozzese del Napoli, Billy Gilmour, che ha ricevuto voto 6 con la seguente motivazione:

Ha sempre cercato di andare sul pallone. Ma spesso si è impantanato. Deve necessariamente fare di più per aiutare la squadra.

Le dichiarazioni nel post-partita

Alla Bbc, il centrocampista ex United ha dichiarato nel post-gara:

«Sappiamo che ogni partita da qui alla fine è importantissima. Ovviamente è andata bene in termini di punti conquistati, ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere molto più di quello che abbiamo mostrato fino ad ora, me compreso. Ma penso che non sia il momento di preoccuparsi. Abbiamo conquistato sei punti, ma dobbiamo essere più ambiziosi».