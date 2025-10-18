In conferenza: «McTominay ha avuto uno scontro di gioco giovedì scorso. Hojlund è tornato stanco dalla Nazionale, ricordiamo che non giocava da tempo prima di arrivare a Napoli».

McTominay, sei punti di sutura alla caviglia. Conte: «Io non forzo nessuno»

Antonio Conte in conferenza ha fatto chiarezza sugli infortuni. «McTominay ha avuto uno scontro di gioco giovedì scorso, ha subito sei punti di sutura. Ha provato ma non ce l’ha fatta. Io non forzo nessuno, abbiamo fatto mercato proprio per questo. Hojlund è tornato stanco dalla Nazionale, ricordiamo che non giocava da tempo prima di arrivare a Napoli».

Manna: «Non era opportuno rischiare Hojlund e McTominay, lunedì partiamo per Eindhoven»

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. Di seguito quanto dichiarato:

Manna: «Rasmus e McTominay abbiamo voluto preservarli»

«Giochiamo tante partite, è inutile in questo momento correre dei rischi soprattutto su Rasmus che ha un affaticamento. Lunedì partiamo per l’Olanda e non era opportuno prendere dei rischi. Scott ha preso un colpo, ha dei punti e quindi abbiamo deciso di preservare anche lui. Come ieri ha detto il mister, abbiamo costruito la rosa capendo che fosse difficile lasciare fuori uno dei 4 centrocampisti e quindi variare i moduli.

Abbiamo tanti giocatori che hanno avuto ancora poco spazio ma la stagione è lunga, abbiamo giocatori che possono ricoprire più ruoli. Ci sono Elmas, Lang, Gutierrez. Oggi Neres gioca la seconda da titolare, bisogna dare continuità visto che il lavoro quotidiano è stato positivo. Lukaku? Sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio, tornerà le prossime settimane e poi partirà con il programma di riatletizzazione per portarlo in campo. Lo aspettiamo perché è un leader, è importante ed è il nostro centravanti. Romelu per noi è Romelu»

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali