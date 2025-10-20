McTominay in Champions vuole esserci nonostante i sei punti di sutura alla caviglia (Gazzetta)

Hojlund non ce la fa, meglio non rischiare il suo quadricipite affaticato. Ma domani sera ad Eindhoven contro il Psg (ore 21) Scott McTominay dovrebbe esserci. Lo scozzese è stato costretto a ricorrere a sei punti di sutura alla caviglia per un duro contrasto in allenamento.

Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano:

McTominay: 180 minuti complessivamente giocati, anche lui come il suo amico centravanti (Hojlund, ndr) in una manciata di ore – dal giovedì alla domenica – a cui poi ha aggiunto un contrasto doloroso in allenamento e sei punti di sutura, ufficialmente comunicati da Conte a Torino-Napoli giocata. L’assenza dei due colossi dell’area di rigore si è sentita parecchio.

Ma McTominay ci crede, ci spera, pensa di poter coprirsi il giusto per poter calciare liberamente ed esserci in Champions League, in una partita che ha un peso: rinunciare non gli piace e tenterà sino alla fine. Hojlund invece ha un problema ad un quadricipite, deve essere osservato con prudenza, e dunque è destinato a guardarla dalla panchina, forse dalla tribuna, come sabato sera: si decide, in casi del genere, anche con l’aiuto dei calsari ciatori, che sono in grado di ascoltare le indicazioni del proprio corpo e dunque offrire assist decisivi per la scelta. Ma quando la vigilia di Psv-Napoli sta entrando nel vivo, McTominay si può immaginarlo in campo e Hojlund invece fuori, a guardare con malinconia la partita ma pensando che poi presto tutto passerà, perché non c’è niente di grave: soltanto la voglia di arrivare in fretta all’Inter.