McTominay a Conte durante Napoli-Inter: “Il mio flessore mi si sta indurendo”
Questo il motivo, rivelato dalla Bordocam di Dazn, per cui Conte non dovrebbe schierare lo scozzese oggi per la partita contro il Lecce
Nella partita di oggi contro il Lecce Antonio Conte a Lecce dovrebbe dare spazio a Elmas per far rifiatare McTominay. Una soluzione che nasce da un piccolo allarme dello scozzese che ci è stato durante la partita contro l’Inter. Dazn con Bordocam ha mostratoalcune immagini inedite di alcune partite di Serie A tra queste proprio Napoli-Inter di sabato. In occasione del rigore dell’Inter, mentre l’arbitro va al Var a rivedere le immagini, di vede Scott McTominay che si tocca il flessore della coscia sinistra e a Conte dice: “Il mio flessore mi si sta indurendo”.
L’allarme è subito rientrando considerando che il centrocampista scozzese è rimasto in campo tutta la partita, ma questo potrebbe aver messo in guardia Conte che deciderà di farlo riposare oggi in vista degli impegni di sabato e poi della Champions.
Potrebbe interessarti anche: Elmas a Lecce al posto di McTominay, ora dovrà crescere il suo peso nel Napoli