L’uscita anticipata di De Bruyne libera lo spirito selvaggio di McTominay e Anguissa (Corsera)

"La squadra di Conte senza De Bruyne è più verticale e colpisce con Mctominay, pescato da un lancio di Spinazzola".

Gioie e dolori ieri per il Napoli che, proprio nel momento in ci stava esultando per il primo gol messo a segno contro l’Inter, ha dovuto prendere atto delle lacrime di De Bruyne. Il calciatore belga si è infortunato ed è uscito subito dopo aver tirato il rigore letteralmente in lacrime, non si sa quali siano i tempi di recupero, ma si pensa che potrebbero essere lunghi. L’uscita di Kevin però non è stata proprio negativa per il Napoli di Conte, secondo il Corriere della Sera che sottolinea come McTominay e Anguissa sembravano essere più liberi e leggeri dopo la sua uscita.

“E anche i cambi stavolta portano poco a Chivu di fronte all’energia antica che il Napoli ritrova, forse anche per l’uscita anticipata di De Bruyne, che libera lo spirito selvaggio in fase offensiva di McTominay e Anguissa, autori dei due gol che scavano il solco. Kdb si fa male al flessore calciando il rigore dell’1-0”.

Leggi anche: De Bruyne causa dei problemi del Napoli? Conte deve trovare un equilibrio

Non è un caso, prosegue il Coserà che dopo l’uscita del campione belga il Napoli abbia messo a segno altre due reti contro l’Inter, una di Scott e l’altra di Frank

“La squadra di Conte senza De Bruyne è più verticale e colpisce con Mctominay, pescato da un lancio di Spinazzola”.