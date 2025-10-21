Luis Enrique per difendere Chevalier tira in ballo Donnarumma: «L’avete ucciso sportivamente negli ultimi quattro anni»

Alla vigilia di Leverkusen-Psg, Luis Enrique ha ricordato alla stampa francese il modo in cui criticava ferocemente Gigio Donnarumma, nel tentativo di prendere le difese di chi ha sostituito proprio l’Azzurro tra i pali del club parigino: «Dimenticate che per anni avete criticato Donnarumma. L’avete ucciso sportivamente negli ultimi quattro anni». Oggetto dell’arrabbiatura sono state le critiche al portiere Lucas Chevalier.

🚨 🎙️ Luis Enrique répond sèchement à une question sur Chevalier et tient à rappeler que beaucoup ont TUÉ Donnarumma pendant des années. Très intéressant à voir ici #B04PSG pic.twitter.com/j72HgQYoQq — La Source Parisienne (@lasource75006) October 20, 2025

Perché nelle ultime settimane, non solo a Parigi, sono sempre di più coloro i quali si interrogano sul talento del nuovo portiere del PSG, prelevato in estate dal Lille dietro un assegno da 55 milioni di euro complessivi (bonus inclusi). Una cifra davvero importante per un estremo difensore: milioni che oggi, specialmente dopo la prestazione individuale offerta nel match pareggiato (3-3) contro lo Strasburgo, sembrano troppi per molti giornalisti.

Luis Enrique ha però tagliato subito corto, rispondendo così alla domanda di rito: «Sono molto contento di lui, per noi resta la miglior opzione. Chevalier dimostra di avere molta personalità in allenamento e in partita. Quando sei al Psg devi imparare a vivere con queste critiche. Sono fiducioso che Chevalier sarà importante per gli anni a venire. E in ogni caso ciò che fa in partita è quello che voglio vedere».

Nel prendere le difese di Chevalier l’ex ct della Spagna ha tirato in ballo Donnarumma: «Io penso che dimenticate il fatto che per anni avete criticato Donnarumma. Io me lo ricordo perfettamente. Negli ultimi quattro anni lo avete ucciso sportivamente a Donnarumma».