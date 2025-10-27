Lecce-Napoli, Di Lorenzo riposa. Lucca favorito su Lang (Sky)

Rrahmani e Hojlund sono partiti alla volta di Lecce e probabilmente domani partiranno dalla panchina.

Il Napoli, dopo la vittoria contro l’Inter si appresta ad affrontare domani sera il Lecce. La formazione di Conte arriva rinfrancata dalla vittoria, ma preoccupata per i continui infortuni e le assenze che continuano a sommarsi. Per quanto riguarda la partita di domani Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport ha confermato che Rrahmani e Hojlund si sono aggregati alla squadra e che Di Lorenzo non ci sarà in campo

“Buone notizie da Castel Volturno per Conte che ritrova Rrahmani e Hojlund, entrambi sono partiti alla volta di Lecce e probabilmente domani partiranno dalla panchina. Il Napoli è partito intorno alle 16,30 da Capodichino per dirigersi verso Lecce. Un aereo prenderà anche De Bruyne, ma in direzione Belgio per valutare l’opportunità di unintervento chirurgico anche se il calciatore sembra più propenso ad un’operazione piuttosto che ad una terapia conservativa come Lukaku. I tempi di recupero sono 3-4 mesi per il belga.

Rrahmani dovrebbe tornare titolare per Napoli-Como. In attacco Lucca sembra favorito su Lang domani. Conte potrebbe dare un turno di riposo a qualche titolarissimo a partire dal capitano Di Lorenzo”