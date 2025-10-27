Hojlund verso la convocazione contro il Lecce, ma partirà dalla panchina (Repubblica)

Domani il Napoli scenderà di nuovo in campo per il match infrasettimanale di campionato, contro il Lecce. Il tecnico Antonio Conte dovrà valutare le condizioni di Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, che viaggiano verso il recupero. Out, invece, Kevin De Bruyne, che non sarà disponibile per diversi mesi.

Le condizioni di Hojlund e Rrahmani per Lecce-Napoli

Repubblica scrive:

Il Napoli si è ritrovato al Training Center di Castel Volturno per verificare le condizioni di Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani. L’attaccante danese sta meglio e spera di tagliare già oggi il traguardo della convocazione dopo tre forfait consecutivi con Torino, Psv e appunto Inter. Il numero 19 si è fermato per un piccolo fastidio muscolare. Ha saltato la sfida con i nerazzurri perché non ancora al meglio. Col Lecce dovrebbe esserci, ma il piano è un approccio soft. Hojlund si accomoderà in panchina contro il Lecce per completare il rodaggio in vista di Como ed Eintracht Francoforte, altri due appuntamenti decisivi di un Napoli a caccia di conferme.

È invece ancora in dubbio Amir Rrahmani. Il leader del reparto arretrato del Napoli non è ancora pronto e al massimo si accomoderà in panchina. L’obiettivo è un pieno recupero senza correre ulteriori rischi. Potrebbe rifiatare pure Alessandro Buongiorno. Dopo due partite di fila, dunque, non è escluso che lasci spazio a Beukema (scalpita pure Marianucci): l’olandese giocherebbe in coppia con Juan Jesus. Conte dovrà fare delle valutazioni pure su Di Lorenzo e Spinazzola che stanno giocando tanto: un turno di riposo per uno dei due non è da escludere. Miguel Gutierrez potrebbe avere una possibilità dal primo minuto, così come Mathias Olivera. In mediana, invece, la coperta è davvero corta. Elmas può essere una soluzione in corso d’opera per far rifiatare Anguissa o McTominay. Entrerà nelle rotazioni pure Vergara.