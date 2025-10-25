Laporta sul caos Miami: «La Liga ha subito il danno maggiore, ci sarebbero state entrate significative»

A Mundo Deportivo: «Il danno maggiore secondo me è stato causato alla Liga dalla reazione dell’Afe, dei giocatori e del Real Madrid»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, si prepara al Clasico contro il Real Madrid con grande fiducia. Intervistato durante il XV Congresso dei Club dei Tifosi di Andalusia, Ceuta e Melilla, Laporta ha parlato della motivazione della squadra, della gestione di Flick assente in panchina e della cancellazione della partita a Miami.

Le parole di Laporta

In esclusiva a Mundo Deportivo:

Come ha preso Flick il fatto di non poter essere in panchina?

«L’allenatore sa che non potrà esserci, anche se abbiamo presentato un ultimo ricorso per una misura cautelare. Non è successo che Hansi non potrà esserci mentre Marcus (Sorg) sì. Hansi lo sta motivando e entrambi sono molto eccitati.»

È incredibile sentirsi mostrare un cartellino giallo per applaudire, non è vero?

«L’ho già detto. Senza voler criticare gli arbitri, ci sono circostanze che dovrebbero essere esaminate. È vero che il primo cartellino giallo è una decisione dell’arbitro, ma lui aspetta la reazione dell’allenatore. Aspettare la reazione per me è qualcosa di premeditato che Gil Manzano avrebbe potuto risparmiare, ma Hansi lo ha più o meno dato per scontato.»

Come avete affrontato la cancellazione della partita di Miami?

«Ci atteniamo a ciò che dice LaLiga, ma non condivido l’idea che la competizione sia stata adulterata. Contro il Villarreal abbiamo avuto una buona striscia di vittorie all’Estadio de la Cerámica. Era una partita per promuovere LaLiga e generare entrate significative, e il danno maggiore secondo me è stato causato alla Liga dalla reazione dell’Afe dei giocatori e del Real Madrid che ha portato il caso al Csd.»

È stato un grande risultato?

«Sono sicuro che i club partecipanti avrebbero tratto profitto, con sponsorizzazioni e promozione dell’immagine del Barça. Ce l’hanno proposta, l’abbiamo vista come una buona idea e ci siamo iscritti. La reazione di altri soggetti ha generato il problema, ma il danno principale lo ha subito LaLiga.»