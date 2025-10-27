Juventus, caccia al nuovo allenatore: Spalletti in pole, Mancini e Palladino le altre opzioni

Schira: tecnici come Spalletti e Mancini, però, chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. Sportmediaset: Terzic, Rose, Xavi e Southgate gli stranieri liberi.

Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. Tanti i nomi in lista per il suo possibile successore, da Spalletti e Mancini, alle opzioni internazionali.

La Juventus cerca il nuovo allenatore, i possibili nomi italiani e non

Sky Sport scrive:

La prima scelta della Juventus per sostituire l’esonerato Igor Tudor è Luciano Spalletti. In questi minuti la società bianconera cercherà di approfondire la pista che potrebbe portare l’ex ct della nazionale italiana a Torino.

Nicolò Schira, però, approfondisce su X:

Luciano Spalletti e Roberto Mancini piacciono da tempo alla Juventus, ma sono tecnici da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. La Juve al momento ha a libro paga Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25M lordi (staff inclusi).

E pare che era stato proposto anche l’ex tecnico del Psg Blanc ai bianconeri nelle ultime ore.

L’esperto di mercato Matteo Moretto dà un’altra soluzione, ovvero Raffaele Palladino, ex Monza e Fiorentina:

Juventus, Luciano Spalletti e Raffaele Palladino i primi nomi per la panchina.

Sportmediaset, invece, fa un’analisi più completa sugli allenatori liberi al momento:

La lista dei candidati per il post Tudor si divide tra opzioni italiane e profili internazionali. Per gli italiani, in pole c’è il nome di Luciano Spalletti, ma resta viva pure la pista di un altro ex ct azzurro come Roberto Mancini. Raffaele Palladino, invece, sarebbe sponsorizzato dal dt Modesto, con cui aveva lavorato ai tempi del Monza. Ci sono poi le suggestioni estere che potrebbero essere approfondite dal direttore generale Comolli: profili come Terzic, Rose, Xavi e Southgate.