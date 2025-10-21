Il Napoli segna meno dell’anno scorso (12 gol contro 14) eppure in Serie A è il secondo attacco (Condò)

Paolo Condò sul Corriere della Sera commenta l’ultimo turno di campionato della Serie A in vista delle sfide di Champions che partono questa sera e lo fa partendo dal dato inconfutabile dei gol segnati. Il napoli ha peggiorato la sua media, ma resta il secondo miglior attacco del campionato.

“Cremonese e Udinese non ce l’hanno fatta. Il loro 1-1 ha alzato a 11 — appena 11 — le reti della settima giornata del campionato di serie A 2025-26, che passa così alla storia come il turno più povero di gol dei tornei a venti squadre (record precedente 13, registrato in tre occasioni). Il primato negativo alle viste ci ha fatto segnalare già ieri che una notevole siccità è in corso da agosto, e le considerazioni a cascata toccano oggi la terza (doppia) serata di Champions, bivio fondamentale perché è qui che si decide da che parte andare. Le quattro italiane ci arrivano sullo slancio — leggeteci pure un filo di sarcasmo — di un solo gol segnato nel weekend, quello di Bonny per l’Inter. Zero il Napoli. Zero la Juve. Zero l’Atalanta. Qualche cifra comparativa: le sei inglesi ne hanno messi 9, le cinque spagnole 6, le quattro tedesche 9, le tre francesi 10”.

L’unica big che si salva è l’Inter che segna sempre e lo fa con tutti gli uomini

“L’Inter è l’unica grande a cui risparmiare la ramanzina realizzativa visto che segna sempre (9 gare su 9) e lo fa con tanti uomini: Bonny e Pio Esposito valgono un salto di qualità esagerato su Taremi e Arnautovic. Siccome nel paese dei ciechi il guercio è il re, il Napoli che ha peggiorato il suo dato di campionato (12 gol contro i 14 di un anno fa) vanta comunque il secondo miglior attacco, dopo aver vinto lo scudetto col sesto. Stasera a Eindhoven ça va sans dire che mancherà Hojlund, ma la missione suona possibile anche con Lucca. Vincendo questo match il Napoli imboccherebbe la strada che porta almeno ai playoff «alti», quelli col ritorno in casa”.