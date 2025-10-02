Il Barcellona subisce una lezione di calcio: la stampa internazionale celebra il Psg
L'Equipe: "La squadra di Hansi Flick mostra soprattutto una grande debolezza difensiva. Dà l'impressione di una squadra divisa, una sensazione che era già evidente con Xavi due anni fa"
Ieri sera il Barcellona è uscito sconfitto in casa contro il Psg, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. I campioni d’Europa sono andati ad espugnare la tana dei catalani nonostante le tante assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Non c’erano Kvaratskhelia, Dembele e Douè (oltre a Marquinhos in difesa) ma sul campo non si sono proprio notate. Un trionfo per il grande ex di serata, Luis Enrique. La stampa internazionale, all’indomani della gara, sta celebrando i parigini e al tempo stesso sottolineano la lezione subita dagli spagnoli.
Il Psg domani il Barcellona nonostante le assenze
Scrive As:
“Vittoria eccezionale del Psg a Montjuïc contro un Barcellona che, almeno sulla carta, dovrebbe essere una delle concorrenti dirette per la vittoria finale. Grande risalto per il duello tra Lamine Yamal e Nuno Mendes. La fisicità della squadra di Hansi Flick non ha potuto nulla di fronte alla velocità bruciante della squadra di Luis Enrique“.
Così Le Parisien:
“Travolgente, il Psg ha vinto da campione e ha dato una lezione al Barcellona. La squadra migliore del mondo rimane tale. Il club campione d’Europa rimane una squadra a parte, superiore alle altre, costruita diversamente rispetto alla concorrenza, capace di soffrire e poi imporre il suo gioco in terra catalana. Gli uomini di Luis Enrique sono riusciti a controllare il centrocampo e, spesso, le fasce. Si tratta di un’altra loro grande prestazione. Alla fine, è stata una vittoria trionfale”.
Gli fa eco L’Equipe:
“Una vittoria eccezionale. Pur privo di metà della formazione titolare, incluso il tridente offensivo, e in svantaggio dal 19′ per un gol di Ferran Torres, il Psg si è assicurato una clamorosa vittoria in trasferta contro il Barcellona. Un gol di Gonçalo Ramos nel finale ha regalato la vittoria ai parigini. La squadra di Hansi Flick, ancora incostante a inizio stagione, mostra soprattutto una grande debolezza difensiva. Dà l’impressione di una squadra divisa, una sensazione che era già evidente con Xavi Hernández due anni fa e in molte altre versioni del Barcellona negli ultimi anni”.
Leggi anche: Psg in emergenza: Luis Enrique non avrà nemmeno Kvaratskhelia contro il Barcellona
Elogi arrivano anche dalla stampa italiana, tedesca e inglese. Questo il Times:
“Il Psg, pur indebolito dagli infortuni, è riuscito a mettere in ombra l’implacabile Rashford e l’impareggiabile Lamine. Hanno giocato con brio per ribaltare il gol iniziale di Ferran Torres, con il giovane Senny Mayulu che ha pareggiato prima dell’intervallo. Il subentrato Gonçalo Ramos ha segnato il gol della vittoria negli ultimi minuti”.