Il Barcellona subisce una lezione di calcio: la stampa internazionale celebra il Psg

Ieri sera il Barcellona è uscito sconfitto in casa contro il Psg, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. I campioni d’Europa sono andati ad espugnare la tana dei catalani nonostante le tante assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Non c’erano Kvaratskhelia, Dembele e Douè (oltre a Marquinhos in difesa) ma sul campo non si sono proprio notate. Un trionfo per il grande ex di serata, Luis Enrique. La stampa internazionale, all’indomani della gara, sta celebrando i parigini e al tempo stesso sottolineano la lezione subita dagli spagnoli.

Il Psg domani il Barcellona nonostante le assenze

Scrive As:

“Vittoria eccezionale del Psg a Montjuïc contro un Barcellona che, almeno sulla carta, dovrebbe essere una delle concorrenti dirette per la vittoria finale. Grande risalto per il duello tra Lamine Yamal e Nuno Mendes. La fisicità della squadra di Hansi Flick non ha potuto nulla di fronte alla velocità bruciante della squadra di Luis Enrique“.

Così Le Parisien:

“Travolgente, il Psg ha vinto da campione e ha dato una lezione al Barcellona. La squadra migliore del mondo rimane tale. Il club campione d’Europa rimane una squadra a parte, superiore alle altre, costruita diversamente rispetto alla concorrenza, capace di soffrire e poi imporre il suo gioco in terra catalana. Gli uomini di Luis Enrique sono riusciti a controllare il centrocampo e, spesso, le fasce. Si tratta di un’altra loro grande prestazione. Alla fine, è stata una vittoria trionfale”.

Gli fa eco L’Equipe:

“Una vittoria eccezionale. Pur privo di metà della formazione titolare, incluso il tridente offensivo, e in svantaggio dal 19′ per un gol di Ferran Torres, il Psg si è assicurato una clamorosa vittoria in trasferta contro il Barcellona. Un gol di Gonçalo Ramos nel finale ha regalato la vittoria ai parigini. La squadra di Hansi Flick, ancora incostante a inizio stagione, mostra soprattutto una grande debolezza difensiva. Dà l’impressione di una squadra divisa, una sensazione che era già evidente con Xavi Hernández due anni fa e in molte altre versioni del Barcellona negli ultimi anni”.

Elogi arrivano anche dalla stampa italiana, tedesca e inglese. Questo il Times:

“Il Psg, pur indebolito dagli infortuni, è riuscito a mettere in ombra l’implacabile Rashford e l’impareggiabile Lamine. Hanno giocato con brio per ribaltare il gol iniziale di Ferran Torres, ​​con il giovane Senny Mayulu che ha pareggiato prima dell’intervallo. Il subentrato Gonçalo Ramos ha segnato il gol della vittoria negli ultimi minuti”.