Hernanes: «Non sono sorpreso dalla sconfitta del Napoli, è una squadra che ha perso energia»

Hernanes: «Non sono sorpreso da questo risultato, le vittorie in casa del Napoli sono avvenute sempre con difficoltà. “Vince però zoppica”. Non vinceva per il gioco che faceva ma perché erano i campioni d’Italia. È come il sole che sta tramontando ma riesce ancora a illuminare. Vincevano perché il calcio non è solo materia, è anche energia. L’energia è un po’ calata. devono ritrovarla».

Hernanes ci va giù duro: «Per il Napoli De Bruyne è quasi un disturbo, il centrocampo era perfetto così com’era» (28 settembre)

Hernanes, ex calciatore di Lazio e Juventus, spopola ormai come commentatore e opinionista sui social con i suoi video sui gesti tecnici calcistici. Dazn ha ben pensato di assumerlo come talent, commentatore ufficiale post-partita che ha calcato i campi da calcio. Durante una trasmissione settimanale, l’ex centrocampista ha parlato del ruolo di De Bruyne al Napoli che secondo lui non sarebbe migliorativo per la squadra di Conte, che nell’idea di schierare tutti e 4 i centrocampisti e quindi i più forti tutti insieme, potrebbe dare meno prevedibilità alla manovra e rendere paradossalmente il Napoli meno forte.

Hernanes: «De Bruyne per il Napoli può essere un disturbo»

«Io sono un fan di De Bruyne. Per me è uno dei centrocampisti più forti di sempre. Io sono proprio innamorato dei suoi passaggi, dei suoi assist, della sua visione di gioco che è unica. Ma lui nel Napoli è quasi un disturbo. La squadra era già quadrata, il centrocampo era perfetto.

Ora arriva De Bruyne e di certo non puoi lasciarlo in panchina. Ma non puoi neanche togliere nessuno degli altri tre centrocampisti, la mediana era già perfetta e performava molto bene. Allora Conte ha dovuto metterli tutti insieme. Ma metterli tutti insieme non ha portato il Napoli a guadagnare qualcosa. Il Napoli vince perché è forte e ha la mentalità contiana, ma non vedo un Napoli migliorato con De Bruyne, anzi.»

Il belga potrebbe essere lasciato più libero, è un calciatore che deve spaziare e inventare

La partita con il Pisa, squadra modesta ma ammirevole sul piano dell’impegno, ha evidenziato i punti deboli della nostra compagine, destinata comunque a giocare un ruolo di protagonista in Campionato e in Champions. Più che alcune situazioni di difficoltà di natura atletica, il confronto con una neo-promossa ha confermato le principali carenze o potenzialità, su cui lavorare. I punti principali riguardano, con notazioni ovviamente differenti, Di Lorenzo, Buongiorno e De Bruyne. […]Per De Bruyne il discorso è di tutt’altro tipo perché si tratta di un giocatore di classe internazionale, che incontra difficoltà, almeno al momento, ad inserirsi nel gioco della squadra. Calo di forma fisica o limiti di altro tipo? Noi siamo dell’idea che sbagliato è il ruolo o sono i ruoli a lui richiesti in questo inizio del campionato. De Bruyne è il classico giocatore che si esprime ai massimi livelli se lasciato libero di spaziare nell’intero campo di gioco e inventare “assist” per i compagni e occasioni personali di goal. […]In questo caso l’allenatore deve porsi un dubbio di assoluta rilevanza per il futuro: lavorare per consentirgli un più soddisfacente standard di prestazione con l’integrazione graduale in meccanismi di gioco per lui preferiti oppure lasciandogli maggiore autonomia per puntare ad una squadra costruita intorno a lui. Si tratta una scelta strategica importante da cui potrebbero dipendere le “chance” di maggiore tranquillità competitiva.