Elmas o Lang, Conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a Lecce (Gazzetta)

Potrebbero esserci dei cambi rispetto al match contro l'Inter. Neres si è fatto male. Se Rrahmani non recupera, Buongiorno e Juan Jesus riconfermati in difesa.

Il Napoli potrebbe fare alcuni accorgimenti nell’undici titolare in vista del match di domani di campionato contro il Lecce, nel turno infrasettimanale. Da capire se Antonio Conte vorrà ancora optare per il falso nove come contro l’Inter, ma senza Neres, che si è fatto male; spazio dunque a uno tra Elmas e Lang.

Elmas o Lang possibile falso nove contro il Lecce

La Gazzetta dello Sport scrive:

Il tridente no, non l’avrà considerato: però poi, boh, chissà, gli allenatori sono fatti a modo loro, devono sempre inventarsi qualcosa e se a Conte dovesse essere venuta l’idea di riprendersi qualcosa del passato, a Castel Volturno non s’è capito. A freddo, c’è altro a cui pensare, per esempio provare a capire se Amir Rrahmani possa magari già essere con la squadra a Lecce, ipotesi sempre improbabile, ma comunque non impossibile. Il falso nueve, l’ultima “moda”, non va scartata, ma mancando De Bruyne, può darsi anche che qualcosa muti. Il turnover è una necessità assoluta, per non caricare di minutaggio i soliti noti: ma le rivoluzione non rientrano nelle abitudini di Conte, che potrebbe virare verso un ritocchino. Ipotesi nuova Elmas; oppure lo è anche Lang, che sa come allungare il campo. In difesa, Buongiorno e Juan Jesus si sono conquistati la riconferma.

Conte ha perso Neres per infortunio

Si legge così sul Corriere:

Contro un Napoli che ha lottato dal primo all’ultimo minuto, l’Inter si è accesa a sprazzi. Solo due o tre frazioni di partita giocate veramente ai suoi livelli, per il resto troppe amnesie per pensare di fare risultato. La difesa ha ballato, il centrocampo ha sofferto, l’attacco non ha fatto male. Due legni colpiti, ma mai l’impressione di poter prendere in mano la partita. È la terza sconfitta nelle prime otto giornale, il turno infrasettimanale con la Fiorentina darà già mercoledì a Calhanoglu e compagni la possibilità di rifarsi subito.

Avrà meno tempo di riposare invece il Napoli, in campo già martedì pomeriggio contro il Lecce. Conte dovrà fare a meno anche di De Bruyne e Neres, gli ennesimi infortunati di questo tormentato avvio di stagione del Napoli. Assenze che potrebbero costringere Antonio a valutare il ritorno al tridente puro, ma ci sono due giorni per trovare una soluzione. Le sue idee possono fare la differenza.