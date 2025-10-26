Del Piero sulle parole di Conte: «Ha parlato non bene, di più»

A Sky: «Sa benissimo che le aspettative a Napoli dopo lo scudetto sono altissime, mentre sarà difficile ripetere l'anno soprattuto perché c'è anche la Champions. Oggi la gestione della rosa è più complicata e ci sono anche aspettative».

Negli studi di Sky si commentano le parole di Conte in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Inter

Caressa parla di un Conte diretto anche in campo nel faccia a faccia con Lautaro. Marocchi interviene: «Nasconde qualche lacuna delle altre partite, trova i nemici all’esterno e compatta all’interno. È un genio. Ha nascosto qualche difficoltà che era nata nello spogliatoio e ha spostato il problema fuori dallo spogliatoio»

Del Piero: «È un messaggio per tutti, l’allenatore quando parla lo fa pensando ai suoi giocatori. Poi è ovvio che è stato bravissimo perché in una giornata ha cancellato il 70% della sconfitta della Champions. Lui enfatizza la vittoria senza parlare di tattica e di giocatori. Secondo me ha parlato non bene, di più. Sa benissimo che le aspettative a Napoli dopo lo scudetto sono altissime, mentre sarà difficile ripetere l’anno soprattuto perché c’è anche la Champions. Oggi la gestione della rosa è più complicata e ci sono anche aspettative».

Bergomi: «Il gigante della comunicazione è stato Chivu perché il messaggio che ha detto che non vuole alibi è quello che deve passare oggi. I valori che non passano più in un mondo di incoerenti»