Home » Il Campo » Dichiarazioni

Napoli-Inter 3-1, a breve Conte in conferenza

Il tecnico del Napoli parlerà dopo la vittoria contro l'Inter.

Conferenza Torino-Napoli Conte

Napoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Sassuolo and Napoli at the Mapei - Città del Tricolore stadium in Reggio Emilia, on August 23, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Dopo la straripante vittoria contro l’Inter l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza.

Conte in conferenza

Correlate