Conte sta all’Europa come Salvini (Repubblica)
Il quotidiano critica l'approccio del Napoli al mercato ricordando che il Psg domina dopo che ha smesso di investire centinaia di milioni in calciatori come Neymar
Repubblica nel commento di Gabriele Romagnoli che parla della partita stravinta dal Napoli contro l’Inter, fa un buffo paragone tra Anton io Conte e Salvini
“Napoli e Liverpool hanno vinto i rispettivi campionati cambiando il minimo, l’allenatore e poco più. Appena arrivati, Conte e Slot hanno lustrato l’argenteria opacizzata, ritrovato lo splendore perduto e vinto. Dopodiché hanno suggerito o preteso campagne acquisti faraoniche, da 180 o 500 milioni. Hanno arruolato ottimi centrocampisti che sballano gli schemi consolidati (De Bruyne, Wirtz) o punte sopravvalutate (Lucca, Isak).
Possono ancora giocarsela ( il Napoli, con gli uomini dell’anno scorso, è tornato in cima), ma hanno patito sconfitte imbarazzanti o seriali, detto che Conte sta all’Europa come Salvini. Invece all’Europa bisognerebbe dedicare attenzione, almeno per registrare che il Psg è diventa grande quando Luis Enrique ha convinto lo sceicco a comprargli dei Doué e non dei Neymar; che il Barcellona è rinato grazie alla cantera e non a costosi acquisti”