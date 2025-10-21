Conte: «Lucca? i gol cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia ella sfida di Champions contro il Psv

Le parole di Conte

Sulle condizioni fisiche di Scott McTominay, assente nel match perso a Torino, Conte ha dichiarato: «Dipenderà dalle sue sensazioni, oggi ha fatto una parte di allenamento. Se se la sentirà saremo contenti, altrimenti troveremo un’altra soluzione».

Sulla partita «Dovremo cercare di mettere in campo una formazione il più possibile equilibrata. Il Psv lo scorso anno ha vinto il campionato olandese, è sempre una delle rivelazioni in Champions».

Il confronto tra la stagione attuale e quella precedente: «È una stagione totalmente diversa dallo scorso anno, non possiamo fare paragoni, è totalmente una stagione diversa, con una rosa diversa con cui bisognerà avere pazienza».

Su Lucca: «Ha bisogno di inserirsi ed alzare il livello, la nostra stagione passerà dal modo in cui riusciremo a integrarli. Sappiamo che comunque con un gol cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa».