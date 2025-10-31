Conte è tipo orgoglioso e cerca la personale rivincita con Fabregas (Gazzetta)

Il Napoli sia prepara alla sfida di domani contro il Como. Una sfida importante, perché, come dice l’allenatore, sono tutte importanti. Ma per Antonio Conte la partita di domani potrebbe avere delle motivazioni in più. Ne scrive la Gazzetta dello Sport ricordando che l’anno scorso la sfida contro il Como di Fabregas è stata l’ultima vittoria degli azzurri prima di vincere lo scudetto.

“Domani, col Como, sarà già un test molto complicato. L’allievo Fabregas già nella passata stagione aveva impressionato a Napoli, mentre al ritorno si è tolto lo sfizio di battere gli azzurri, per quello che fu l’ultimo k.o. della stagione. Conte è tipo orgoglioso e cercherà la personale rivincita. Per portare avanti la sua missione: da uomo del sud, vedere il sud al potere è una soddisfazione doppia. Anche per questo, un bis scudetto avrebbe un valore inestimabile”

L’obiettivo non si dice ma è chiaro, riscrivere la storia, come neanche Maradona ci è riuscito

“Conte predica calma da tempo, sa meglio di tutti che, se vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Ma questo non è certo un limite. Anzi, è l’ennesima asticella alzata sulle ambizioni di una squadra che ha voglia di riscrivere la storia. A nessuno è riuscito in passato un bis tricolore, nemmeno a Maradona. E i soli quattro titoli in bacheca dimostrano come sia sempre stato difficile vincere a Napoli”