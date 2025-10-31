Ha voluto rispondere a chi – dopo qualche scivolata di troppo – era convinto che nel suo Napoli qualcosa si fosse rotto. E invece riecco Antonio in tutta la sua essenza

Conte è tornato a mostrare i muscoli e gli occhi della tigre (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive di Antonio Conte:

L’uomo di garanzia. Quello che vorresti sempre vedere alla guida della tua squadra per avere certezza di ambizioni e obiettivi importanti. Napoli è pazza di Antonio Conte da sempre, ma dopo l’infuocato post-partita con l’Inter, i tifosi azzurri si sono legati ancor di più al loro condottiero. Che è tornato a mostrare i muscoli e gli occhi della tigre. Come a rispondere a chi – dopo qualche scivolata di troppo – era convinto che nel suo Napoli qualcosa si fosse rotto. E invece rieccolo Antonio, in tutta la sua essenza nelle ultime due partite. Prima abile stratega contro l’Inter, con l’invenzione di Neres falso 9 per non dare punti di riferimento alla rocciosa retroguardia nerazzurra e per portare a spasso Acerbi e Bastoni. E dopo leader carismatico nella sua Lecce, con quelle urla con cui ha telecomandato i suoi fino all’ultimo secondo di un match trappola, proprio come lo aveva immaginato il tecnico del Napoli. E adesso che anche la difesa è tornata a non subire gol e che Rrahmani e Buongiorno sono prossimi a tornare uno accanto all’altro per blindare l’area di rigore, la sensazione è che il Napoli sia pronto a riprendere la marcia che lo scorso anno lo ha portato al trionfo finale. Con i piedi ben piantati a terra, per carità. Ma anche con la consapevolezza che, per battere il Napoli, ci vorranno sempre grandissime prestazioni.

Antonio Conte è sceso dal ring, ma non dimentica. Sugli Oscar magari si confronterà con De Laurentiis (Gazzetta)

Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, la Gazzetta dello Sport analizza le parole dell’allenatore del Napoli Antoni Conte

“Il volto è soltanto apparentemente più rilassato rispetto a sabato. Antonio Conte è sceso dal ring, ma non dimentica. Non dimentica la polemica e le lamentele dell’Inter dopo l’ultimo big match. E non dimentica nemmeno di chi parlava di Napoli super favorito dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne e che invece, negli ultimi giorni, ha addirittura parlato di «vantaggio», riferendosi al brutto infortunio accusato dal belga. Paradosso dei paradossi, che adAntonio regala una risata amara”.

La vittoria non appaga il mister che ricorda le difficoltà degli azzurri dopo i numerosi infortuni: «Dispiace per l’infortunio di Kevin, ricordo quanti titoloni sull’acquisto di De Bruyne che staccava le dirette concorrenti, adesso qualcuno osa dire che può essere un vantaggio, fantastico, su questo mi arrendo. Lukaku è sparito dai radar, De Bruyne adesso ha detto che può essere un vantaggio per noi, chi lo ha detto è sa Oscar».

E la Gazzetta commenta: “Sulle statuette da cinema forse si confronterà col presidente Aurelio De Laurentiis”.