Condò: «L’Inter gioca in Champions pensando alla partita di sabato, il Napoli no»
A Sky: «Evidentemente ritiene che i tre punti da prendere questa sera siano più che decisivi per il suo cammino in Champions e quindi ragiona su questa partita»
Paolo Condò a Sky Sport commenta le formazioni di Napoli e Inter di questa sera per le due sfide di Champions in chiave dello scontro diretto tra le due formazioni in programma sabato al Maradona
«Leggendo le formazioni, l’Inter pensa chiaramente anche alla gara di sabato. Ricordiamoci che viene dalla partita di Roma molto impegnativa anche quella e quindi le due formazioni di campionato si assomiglieranno molto di più rispetto quella di questa sera in Coppa. Invece il Napoli non fa assolutamente nulla in omaggio alla partita di campionato. Evidentemente ritiene che i tre punti da prendere questa sera siano più che decisivi per il suo cammino in Champions e quindi ragiona su questa partita»