Condò: «Il Napoli sta avendo una crisi di rigetto»

Negli studi di Sky si commenta la disastrosa sconfitta del Napoli in Champions contro il Psv per 6-2. Una prestazione che lascia molti dubbi e domande sulla squadra di Conte.

Condò: «Totale mancanza di reazione del Napoli, che subisce il 3-1 e non è mai più rimasto in partita. Il nuovo Napoli per essere costruito più forte dello scorso anno non sta rispondendo minimamente, siamo alla 4 sconfitta in tre settimane e ora servirà prendere dei provvedimenti. Il Napoli sta avendo una crisi di rigetto»

