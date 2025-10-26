Con l’uscita di De Bruyne si è completata la restaurazione del Napoli (Repubblica)

Dopo la sconfitta a Eindhoven Conte ha stretto il patto della riscossa con la vecchia guardia facendo giocare Juan Jesus e Neres preferiti a Beukema e Lucca.

Il Napoli ha battuto l’Inter per 3-1, un risultato ridondò che dà l’idea della prestazione della squadra azzurra che ha dominato sulla formazione di Chivu. Ovviamente, se dopo la disfatta di Eindhoven erano partiti gli attacchi a Conte, oggi per lui risuonano i violini.

Repubblica elogia Conte È vero che l'allenatore del Napoli è riuscito a tirare fuori il meglio dalla propria squadra in un moneto buio come quello dopo la sconfitta in Champions, come scrive Repubblica. "Ma è stato soprattutto l'ennesimo miracolo della carriera in panchina di Antonio Conte, maestro come pochi ad esaltarsi e tirare fuori il meglio di sé nei momenti di estrema difficoltà. Dirà il tempo se Eindhoven si trasformerà in un'altra Verona, dove iniziò, male, la corsa al titolo un anno fa. Di sicuro i campioni d'Italia hanno battuto un colpo forte e chiaro: scucire lo scudetto dalle loro maglie non sarà facile. Nemmeno per i nerazzurri, battuti a Fuorigrotta dopo 7 successi consecutivi, con un crollo verticale nella ripresa che era difficile da pronosticare".

È chiaro che l’uscita di De Bruyne, infortunatosi tirando il rigore del primo vantaggio del Napoli, ha spostato gli equilibri del centrocampo e lasciato maggiore libertà a McTominay e Anguissa

“Il grosso del suo lavoro Conte l’aveva fatto al rientro da Eindhoven con un’umiliante sconfitta (6-2), stringendo il patto della riscossa con la vecchia guardia. Il gioco si era fatto duro e i veterani sono tornati a giocare, con Juan Jesus e Neres preferiti a Beukema e Lucca. Il brasiliano è stato utilizzato da falso nueve e la sua rapidità ha mandato in tilt la statica difesa dell’Inter, in difficoltà senza riferimenti. È così che nelle ripresa si sono esaltati McTominay e Anguissa, a loro agio nel centrocampo a tre old style quando si è completata la restaurazione, uscito KDB. Conte ha trasformato l’emergenza in risorsa e ha ridato in pochi giorni l’anima al Napoli, vincendo la partita a scacchi con il più acerbo Chivu”.