Cassano: «Che vogliono da Conte? Il Napoli col Psv ha giocato bene. Su sei gol, cinque sono errori madornali dei calciatori»

Antonio Cassano controcorrente a Viva el Futbol parlando del 6-2 del Napoli contro il Psv: «Se mi chiedono: Antonio, secondo te è stata buona la prestazione degli azzurri? Io dico sì. E non me ne frega niente di quei quattro coglioni che si fanno sentire». Secondo lui il motivo della disfatta è uno solo: «Errori madornali commessi anche da quei calciatori che non t’aspetti».

Poi Cassano rende in campo per difendere l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, sempre ammesso che ne abbia bisogno: «Può perdere da adesso fino a fine campionato. Quando lui parla così, io sarò sempre con lui». L’ex attaccante è affasciato dal mister: «Conte mi affascina quando, dopo la partita col Torino, dice una cosa meravigliosa: quest’anno stiamo rischiando un po’ di più perché vogliamo fare un altro tipo di calcio più offensivo. Fino al gol di McTominay pensavo che il Napoli potesse vincere tre quattro a zero»

Sulla prestazione del Napoli a Eindhoven: «Per me il Napoli ha fatto una buona prestazione. E so già che qualche coglione mi dirà: ma che partita hai visto. E invece io dico che il Napoli ha attaccato colpo su colpo anche in dieci uomini. Ha fatto anche il secondo gol e poteva fare ancora un altro. Se poi, su sei gol cinque sono errori madornali, spiegami cosa voglio da Conte. Ma avete visto il secondo gol preso dal Napoli?».

Cassano ritorna sulle parole di Conte nel post partita che hanno fatto tanto discutere, sul concetto che quest’anno si è deciso di stravolgere la squadra con l’inserimento di tanti nuovi. Il centro è su Lucca: «A me dà l’impressione di uno che si caga addosso. Ha fatto quel gesto che è stato una cazzata. E vabbe’, ci può stare… io ho fatto anche di peggio. Ma sbagliare il controllo della palla in quel modo, davanti alla porta è grave».

A questo punto si inserisce Adani che replica: «Lucca è alto 196 cm… non vince un duello di testa in area». Assist per Cassano che insiste: «Lele… ha paura. Conte li può allenare bene, farli andare a mille all’ora, farli andare più offensivi però, poi Buongiorno che fa quella cosa lì… no, da lui mi aspetto qualcosa in più. Da lui come anche dagli altri nuovi arrivati».