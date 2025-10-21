Capello: «Conte ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista»

A Sky: «Non ha fatto i nomi, se avesse voluto avrebbe fatto i nomi e chiarito tutto quanto»

Negli studi di Sky Sport si commentano le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Psv: «Come lo scorso anno ci deve essere un unico obiettivo, Napoli e il Napoli»

Capello chiarisce: «Lui ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista. Non ha fatto i nomi, se avesse voluto avrebbe fatto i nomi e chiarito tutto quanto»

Boban: «Il confronto si fa negli spogliatoi, come faceva lei».

Capello: «Se tu analizzi le partite i nomi di quelli che hanno giocato per i risultati che hanno avuto si trovano».

Boban: «È stato più convincete che qui in studio, ma non il vero Conte».