Capello: «Conte ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista»
A Sky: «Non ha fatto i nomi, se avesse voluto avrebbe fatto i nomi e chiarito tutto quanto»
Negli studi di Sky Sport si commentano le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Psv: «Come lo scorso anno ci deve essere un unico obiettivo, Napoli e il Napoli»
Capello chiarisce: «Lui ha accusato qualcuno dei giocatori di essere egoista. Non ha fatto i nomi, se avesse voluto avrebbe fatto i nomi e chiarito tutto quanto»
Boban: «Il confronto si fa negli spogliatoi, come faceva lei».
Capello: «Se tu analizzi le partite i nomi di quelli che hanno giocato per i risultati che hanno avuto si trovano».
Boban: «È stato più convincete che qui in studio, ma non il vero Conte».