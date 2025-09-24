Vinicius si è montato la testa perché Butragueño lo ha venduto come il nuovo Pelé (Süddeutsche)

Vinicius jr pare essere ai ferri corti col Real Madrid. L’analisi della Suddeutsche in questo senso è impeccabile: il calciatore non sta più incidendo come prima e non assume comportamenti umili (per usare un eufemismo) quando si sente escluso. Anzi, pretenderebbe di essere sempre titolare per tutti e 90 minuti di ogni partita, oltre a volere uno stipendio equiparato a Mbappé che però l’anno scorso ha segnato 44 gol in un anno e che quindi è un tantinello (ma una briciola ndr) più decisivo.

Vinicius (Süddeutsche)

Scrive così il quotidiano tedesco:

“Vinicius Jr., 25 anni, è arrabbiato, si sente trascurato e ferito. Sotto la guida del nuovo allenatore, Xabi Alonso, 43 anni, ex Bayer Leverkusen, il brasiliano non ha giocato tutti i 90 minuti di una singola partita, ad eccezione della partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Juventus. […] Quasi nessun osservatore professionista del Real Madrid mette in dubbio il fatto che il suo precedente ruolo di comparsa sia giustificato da un punto di vista sportivo. Ma Vinicius sta trovando difficile gestirlo. È comprensibile: Claqueurs e membri del consiglio di amministrazione come Emilio Butragueño, 62 anni, lo hanno seriamente venduto come il nuovo Pelé. Chi non si monterebbe la testa? […]

Eppure la vittoria del Pallone d’Oro 2024 sembrava una mera formalità. Quando si è saputo che il titolo sarebbe andato allo spagnolo Rodri (Manchester City), il Real Madrid ha scatenato uno scandalo. Da allora, i rapporti tra gli organizzatori e il Real Madrid sono tesi […] Soprattutto perché Vinícius non salirà sul podio neanche nel 2025. […] È stato messo da parte non solo a causa del calo qualitativo delle sue prestazioni al Real Madrid, ma anche a causa della scarsa qualificazione del Brasile ai prossimi Mondiali. Vinícius ha segnato tanti gol quanti il 33enne Neymar del Santos Fc, ritiratosi prematuramente, ovvero due. La differenza è che Neymar, dopo un infortunio durato circa tre anni, ha giocato solo quattro partite, mentre Vinícius ha disputato quasi tutte le 18 partite di qualificazione. […]

Poi sul contratto:

“Ora vorrebbe guadagnare quanto l’uomo che lo ha superato sotto ogni aspetto: favori, gerarchia e arte: Kylian Mbappé, che a quanto pare percepisce 20 milioni di euro all’anno. […] Ma mentre Mbappé non è oggetto di discussione, a Vinícius viene ripetutamente somministrata la medicina chiamata panchina. Xabi Alonso scrolla le spalle al fatto che non gli piaccia. «Ho sostituito anche Franco (Mastantuono), e nemmeno a lui è piaciuto», ha sussurrato Alonso. La stagione è ancora lunga, ha aggiunto l’allenatore. E forse sarà più conflittuale del previsto”.