Vinicius è in declino, in Champions va in panchina. È Mbappé ora il leader indiscusso del Real Madrid (Athletic)

Vinicius Jr e Kylian Mbappé sembrano appartenere a due pianeti diversi, pur essendo due delle stelle più importanti del Real Madrid. Se infatti fino ad un anno fa era il brasiliano a brillare, adesso la situazione sembra essersi ribaltata. E la panchina iniziale di questa sera in Champions League arriva come sentenza sul periodo nero di Vinicius.

Vinicius finisce in panchina col Marsiglia: ribaltata la gerarchia con Mbappé

Athletic scrive:

“Per vedere le fortune contrastanti di Kylian Mbappé e Vinicius Junior al Real Madrid basta guardare la vittoria per 2-1 contro la Real Sociedad. Il bel gol personale di Mbappé e l’eccellente assist hanno dimostrato che il 26enne capitano della Francia è ora il leader indiscusso del Real Madrid. La prestazione sottotono di Vinicius Jr e la sostituzione anticipata sono state un’ulteriore prova della mancanza di forma del 25enne esterno brasiliano”.

“Meno di dodici mesi fa, la storia era completamente diversa. La straordinaria tripletta di Vinicius Jr nella vittoria per 5-2 in Champions League dello scorso ottobre contro il Borussia Dortmund dimostrava perché per molti era il candidato numero uno per la vittoria del Pallone d’Oro 2024″.

Poi pian piano Mbappé è cresciuto, prendendosi la leadership dei blancos, mentre è iniziato un periodo di alti e bassi per il brasiliano. The Athletic sottolinea:

“Vinicius Jr. aveva brillato nel 2023/24 ma alla delusione per non essere riuscito a vincere il Pallone d’Oro contro Rodri del Manchester City – che portò il Real Madrid a boicottare la cerimonia – ha fatto seguito un notevole calo nelle sue prestazioni in campo. Ha segnato solo tre gol in 16 partite di Liga da gennaio a maggio 2025, e solo uno in sei partite della fase a eliminazione diretta di Champions League, con la squadra eliminata ai quarti di finale dall’Arsenal”.

C’è da dire che non è stato l’unico giocatore del Real Madrid a subire un calo di forma, considerando come sia terminata l’ultima stagione. L’unico a restare in costante crescita è stato il francese. The Athletic continua:

“Il contributo e la fiducia di Mbappé sono cresciuti con l’avanzare dei mesi. Il suo totale di 44 gol ha rappresentato un record per la prima stagione del Real Madrid, i 31 gol realizzati in Liga gli sono valsi la Scarpa d’Oro come capocannoniere nei cinque maggiori campionati europei”.

Anche il passaggio da Ancelotti a Xabi Alonso sembra esser stato assorbito bene da Mbappè, meno da Vinicius. Il brasiliano sempre più fuori forma. Nella gara d’esordio di questa sera in Champions League contro il Marsiglia, non partirà dall’inizio. Il tecnico spagnolo ha scelto Rodrygo e Mastantuono ai lati di Mbappè.

Leggi anche: Il Real non ha ancora superato il mancato Pallone d’oro a Vinicius: non saranno alla cerimonia a Parigi (Marca)

Athletic chiude:

“Xabi Alonso sapeva che inserire entrambi gli attaccanti superstar nel suo sistema di gioco sarebbe stata una sfida importante. Fonti dello staff affermano che il piano iniziale prevedeva entrambi i giocatori come centravanti, ma con Vinicius Jr. che si spostava maggiormente verso sinistra. Vinicius sabato scorso ha tirato una sola volta contro la Real Sociedad e ha creato poco prima di essere sostituito al 67° minuto. Ha completato solo una delle 10 partite con Alonso. Non c’è traccia di attriti tra i due attaccanti, ciascuno ha spesso parlato bene del proprio compagno di squadra in pubblico. (…) Resta da vedere quanto sarà contento Vinicius Jr se continuerà a fare da spalla a Mbappé”.