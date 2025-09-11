Sport Management, il corso universitario della Federico II coordinato da Alessandro Formisano

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, attraverso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, apre le iscrizioni alla seconda edizione del corso di Perfezionamento in Sport Management per l’anno accademico 2025/2026.

Un percorso formativo che unisce rigore accademico e approccio pratico, pensato per chi aspira a una carriera manageriale nello sport. Le lezioni si terranno in modalità blended, con 150 ore di didattica interattiva e 100 ore dedicate a seminari e project work, per un totale di 20 Crediti formativi (Cfu).

«La formazione accademica nel mondo dello sport è oggi più che mai fondamentale per interpretare le trasformazioni in atto e per fornire strumenti concreti a chi si prepara a gestire organizzazioni complesse», ha spiegato Roberto Vona, professore ordinario del Dipartimento di Economia e coordinatore scientifico del corso.

«Il valore aggiunto del corso risiede nella possibilità di affrontare casi ed esperienze reali, valutando sistemi di analisi in grado di applicare le molteplici variabili di rischio e opportunità dei mercati sportivi competitivi» ha sottolineato Alessandro Formisano, sport business executive e docente del corso.

Iniziativa inserita nell’ambito dell’Education Programme Gen 26

Informazioni utili

• Scadenza iscrizioni: 15 settembre 2025 (entro le ore 14)

• Modalità di domanda: consegna a mano presso il Campus di Monte Sant’Angelo (Napoli) oppure via e-mail a dip.econ-manist@unina.it (in copia: infosportman@unina.it)

• Requisiti: laurea triennale o magistrale in ambito giuridico, economico, sportivo, comunicativo o sociale (elenco completo nel bando).

📧 Per informazioni: infosportman@unina.it