Spalletti contattato dall’All Ittihad (Fabrizio Romano)

Come Xavi e Conceição. «Sono stati contattati dall’Al Ittihad dopo l’esonero di Blanc. Il club saudita sta ora valutando i possibili candidati per la panchina»

Come anticipa Fabrizio Romano su X, l’Al Ittihad ha sondato Xavi, Luciano Spalletti e Sérgio Conceição dopo l’esonero di Laurent Blanc, avviando la valutazione dei profili per la guida tecnica. La mossa segue la sconfitta 2-0 con l’Al Nassr. Il club è alla ricerca di un «nuovo staff tecnico in linea con le ambizioni», come dichiara in un comunicato ufficiale su X.

🚨🟡⚫️ Xavi, Luciano Spalletti and Sergio Conceição have been approached by Al Ittihad after Blanc got sacked. Al Ittihad are now assessing managerial candidates. pic.twitter.com/0lsAUu1tCT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2025

Il comunicato dell’Al Ittihad sull’esonero di Blanc

Il comunicato ufficiale dell’Al Ittihad su X: «Il club annuncia la risoluzione del rapporto contrattuale con l’allenatore della prima squadra Laurent Blanc e il suo staff tecnico. Il consiglio di amministrazione del club esprime i suoi più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti per gli sforzi compiuti nel periodo trascorso e augura loro ogni successo nelle future collaborazioni. Fino a quando il club non raggiungerà un accordo con un nuovo staff tecnico che sia all’altezza delle ambizioni del club e soddisfi gli obiettivi della squadra, nonché le aspirazioni dei suoi fedeli tifosi».