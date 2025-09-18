Il tifoso del Liverpool che ha insultato Simeone: «È un codardo, il suo vice allenatore mi ha sputato addosso»

Si chiama Jonathan Poulter il tifoso che ha insultato – con un dito medio e diverse ingiurie verbali – Diego Simeone ieri sera, durante la gara tra Liverpool e Atletico finita 3-2 per i Reds con gol all’ultimo secondo di Van Dijk. Simeone è stato poi espulso e ha ritenuto in conferenza la sua uscita poco giustificabile. Il tifoso ha invece risposto sui social. Dall’Inghilterra ci ricordano che già aveva avuto un precedente in tribuna 10 anni fa.

Poulter (il tifoso che ha insultato Simeone): «Simeone è un codardo»

Poulter ha risposto con un video sui social media, in cui accusa un membro dello staff tecnico dell’Atletico Madrid di avergli sputato addosso.

«C’è una cosa che voglio dire riguardo a quello che è successo ieri sera con Simeone. Penso che sia un po’ un codardo, quando è andato a fare la sua conferenza stampa dopo la partita, i media spagnoli gli hanno chiesto cosa avesse detto, se fosse razzista, riguardo alla guerra delle Falkland e tutte queste sciocchezze. Non è stato detto nulla di razzista, né io né nessun altro abbiamo menzionato la guerra delle Falkland. Ma il fatto che gli sia stato chiesto, non abbia risposto e se ne sia semplicemente andato ha lasciato aperta la questione a speculazioni in tutto il mondo.»

«Ho ricevuto messaggi su ogni piattaforma da persone che mi chiedevano cosa avessi detto. Non ho mai detto niente a parte [gesto con il dito medio] ‘vaffanculo, abbiamo vinto’… Quando hanno segnato il gol del pareggio, il suo vice ce lo stava dando e lui è stato chiamato ‘stronzo’ e cose del genere. E poi il suo vice allenatore è venuto da me e mi ha sputato addosso.»

Come riportato dal Liverpool Echo, Poulter aveva già ricevuto una squalifica di tre anni nel 2015 per aver insultato un altro tifoso (marito di una fan disabile ndr) durante l’ultima partita di Steven Gerrard con il Liverpool. La Uefa dovrebbe ora avviare un’indagine sull’accaduto, inclusa l’accusa di sputo verso i tifosi da parte di un allenatore.