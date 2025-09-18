Simeone espulso: «Ho sbagliato ma sono stato insultato tutta la partita dai tifosi del Liverpool dietro di me»
Dopo il gol vittoria di Van Dijk al 92esimo. L'allenatore: «Non entrerò nei dettagli degli insulti. Non risolverò i problemi della società in una conferenza stampa».
“Diego Simeone ha dichiarato di aver avuto una ‘reazione umana’ quando ha affrontato un tifoso dopo che il Liverpool ha segnato il gol vittoria al 92° minuto, vincendo 3-2 contro l’Atlético Madrid. L’allenatore dell’Atlético, espulso dall’arbitro, ha affermato di aver subito insulti continui durante la partita e che ha perso il controllo emotivo dopo il gol di Virgil van Dijk” — riporta il Guardian.
Le parole di Simeone
Scrive il Guardian:
“Simeone ha sperato di lasciare Anfield con un pareggio, dopo che la sua squadra era risalita sul 2-2 grazie alla doppietta di Marcos Llorente. L’Atletico era andato solo due a zero dopo sei minuti con i gol di Andy Robertson e Mohamed Salah ma Van Di’jk ha cambiato il corso della partita.” «Siamo in un contesto in cui non abbiamo il diritto di rispondere o reagire e non è mai positivo quando reagiamo come allenatori», ha detto Simeone. «Ma se ci sono commenti contro di noi, razzismo o insulti, possiamo arrabbiarci o difenderci, quindi quando siamo stati insultati per tutta la partita, e loro hanno segnato il terzo gol, lui si è girato e mi ha insultato. Sono una persona, sono umano».
Simeone, che non ha specificato se gli insulti fossero razzisti, ha aggiunto: «Non entrerò nei dettagli degli insulti. Non voglio entrare in quella discussione. Devo rimanere al mio posto. So cosa è successo dietro la panchina dell’allenatore. Non posso risolvere i problemi della società in una conferenza stampa. Devo convivere con questo».