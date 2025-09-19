Rashford ha ricordato chi può ancora essere, è lo United a uscire peggio da Newcastle-Barcellona (Telegraph)

Il Barcellona ha vinto 2-1 contro il Newcastle fuori casa; protagonista del match è stato il neo-innesto Marcus Rashford, autore di una doppietta. L’ex United si sta riscattando dopo periodi complicati vissuti con i Red Devils; lo scorso anno era stato ceduto in prestito all’Aston Villa, ora ai blaugrana.

Rashford protagonista in Champions, segna una doppietta contro il Newcastle

Il Telegraph scrive:

Una volta che la fiducia di Rashford è aumentata così tanto, c’è stato un assaggio del giocatore che il Manchester United aveva e che ha perso. Se il suo primo gol con il Barcellona gli ha ricordato cosa fosse il calcio d’élite, il secondo è stato frutto del lavoro di un uomo che aveva buttato via tutte le sue ansie. E’ stato spettacolare: un tiro di destro con una tale violenza che nemmeno due portieri lo avrebbero parato. Dopo il suo primo gol, Flick gli ha messo un braccio intorno al collo e sembrava chiedergli che gli sarebbe piaciuto che facesse ancora di più. Dopo poco, ha realizzato la seconda rete. All’81esimo è stato sostituito. Da questa partita ne è uscito peggio il Manchester United: due dei migliori della serata sono stati Rashford e Elanga [giocavano entrambi nei Red Devils, ndr.]. Flick e Tuchel credono molto di più nell’esterno inglese rispetto ad Amorim, come anche Ten Hag. Non è sempre stato un giocatore facile da gestire. Ma questo Barça, come ha rivelato Flick dopo la partita, soddisfa le qualità di Rashford. Tuttavia, rimane per ora il vice di Yamal, che è infortunato.