Quanta sfortuna per Leoni: rottura del legamento crociato alla prima da titolare col Liverpool

Sky Sport: rottura del crociato, sarà uno stop lungo. Si era fermato dopo 78 minuti di altissima qualità, era la sua prima da titolare col Liverpool

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (C) watches as Liverpool's Italian defender #15 Giovanni Leoni is taken off on a stretcher after picking up an injury during the English League Cup third round football match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, north west England on September 23, 2025.

Brutto e grave infortunio per Giovanni Leoni. L’ex difensore del Parma, tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano e passato in estate al Liverpool, ha subito un gravissimo infortunio. Gli esami sono impietosi: rottura del legamento crociato. Davvero tanta sfortuna per lui alla prima partita da titolare con i reds, ieri sera nella Coppa di Lega contro il Southampton.

Rottura del legamento crociato per Leoni, i dettagli

A seguire quanto sottolineato da Sky Sport:

“Il difensore dei Reds, per la prima volta titolare nella sfida di Efl Cup contro il Southampton, è stato costretto a uscire in barella per infortunio. La sua partita si è chiusa dopo 81 minuti. Il Liverpool ha vinto 2-1. L’ex Parma, come detto, era stato schierato dall’inizio da Arne Slot nella difesa a 4 e in coppia con Joe Gomez. L’italiano fino all’infortunio che lo ha costretto a uscire aveva disputato un’ottima partita. All’87’ purtroppo, arriva la brutta notizia: Leoni scatta insieme a un giocatore del Southampton verso la zona sinistra del campo per cercare di recuperare il pallone. Dopo il contrasto, rimane a terra con il compagno di squadra Bradley che corre subito verso di lui”.

“Inevitabile l’intervento dello staff medico, che inizia a verificare le sue condizioni. Per i medici è necessario l’ingresso della barella, con Leoni che abbandona il campo tra gli applausi di Anfield. L’esito degli esami è il più temuto: rottura del crociato, sarà un lungo stop”.

