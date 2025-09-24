Quanta sfortuna per Leoni: rottura del legamento crociato alla prima da titolare col Liverpool

Sky Sport: rottura del crociato, sarà uno stop lungo. Si era fermato dopo 78 minuti di altissima qualità, era la sua prima da titolare col Liverpool

Brutto e grave infortunio per Giovanni Leoni. L’ex difensore del Parma, tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano e passato in estate al Liverpool, ha subito un gravissimo infortunio. Gli esami sono impietosi: rottura del legamento crociato. Davvero tanta sfortuna per lui alla prima partita da titolare con i reds, ieri sera nella Coppa di Lega contro il Southampton.

Rottura del legamento crociato per Leoni, i dettagli

A seguire quanto sottolineato da Sky Sport:

“Il difensore dei Reds, per la prima volta titolare nella sfida di Efl Cup contro il Southampton, è stato costretto a uscire in barella per infortunio. La sua partita si è chiusa dopo 81 minuti. Il Liverpool ha vinto 2-1. L’ex Parma, come detto, era stato schierato dall’inizio da Arne Slot nella difesa a 4 e in coppia con Joe Gomez. L’italiano fino all’infortunio che lo ha costretto a uscire aveva disputato un’ottima partita. All’87’ purtroppo, arriva la brutta notizia: Leoni scatta insieme a un giocatore del Southampton verso la zona sinistra del campo per cercare di recuperare il pallone. Dopo il contrasto, rimane a terra con il compagno di squadra Bradley che corre subito verso di lui”.

“Inevitabile l’intervento dello staff medico, che inizia a verificare le sue condizioni. Per i medici è necessario l’ingresso della barella, con Leoni che abbandona il campo tra gli applausi di Anfield. L’esito degli esami è il più temuto: rottura del crociato, sarà un lungo stop”.