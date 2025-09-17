Psg-Atalanta, scontri alla vigilia tra tifosi: arrestati 19 ultras bergamaschi

Violenti scontri tra tifosi, come riportano la Gazzetta e Le Parisien. Alcuni tifosi atalantini avevano il volto coperto, sono stati accusati di danneggiamenti e violenze aggravate.

Alla vigilia di Psg-Atalanta, gravi incidenti tra tifosi hanno scosso la capitale francese. Come riportano La Gazzetta dello Sport e Le Parisien, martedì sera nel cuore di Parigi, due gruppi di sostenitori si sono affrontati con violenza. Sono 19 gli ultras atalantini fermati dalla polizia e portati in commissariato. Con accuse che vanno dai danneggiamenti alle aggressioni, in alcuni casi aggravate dall’uso di armi.

Psg-Atalanta, vigilia agitata: 19 tifosi arrestati a Parigi

La Gazzetta dello Sport scrive:

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Direzione dell’ordine pubblico e della viabilità (Dopc), che hanno arrestato 19 persone, sostenitori dell’Atalanta, per violenza, in alcuni casi con armi, e danneggiamento. La sfida tra Psg e Atalanta è in programma stasera alle 21 al Parco dei Principi.

Fermati ultras con il volto coperto

Secondo quanto riferisce Le Parisien:

Martedì sera, alla vigilia della partita di Champions League, verso le 21.15, sono scoppiati scontri tra tifosi del Psg e quelli dell’Atalanta, in rue des Lombards, tra il Forum des Halles e il Centre Pompidou, secondo una fonte di polizia. Agenti della Direzione dell’ordine pubblico e della circolazione (Dopc) sono stati inviati sul posto e hanno proceduto al fermo di 19 individui, tifosi dell’Atalanta (…). Alcuni di loro avevano il volto coperto, secondo le nostre informazioni.