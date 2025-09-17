Il Psg “senza stelle” attira comunque pubblico: contro l’Atalanta sarà il 169esimo sold out consecutivo (L’Equipe)

Il Psg affronterà questa sera l’Atalanta in Champions al Parco dei Principi e sarà la 169esima partita consecutiva in cui lo stadio sarà sold out. Sicuramente la vittoria della Champions lo scorso anno ha aumentato l’hype per il club parigino, e si stanno appassionando sempre più tifosi nonostante non ci siano più le grandi stelle del calcio nel club.

Al Parco dei Principi contro l’Atalanta sarà la 169esima partita consecutiva sold out del Psg

L’Equipe scrive:

Questa è la norma, al Parco dei Principi, dalla stagione 2017-2018. Per la 168esima volta consecutiva, la partita contro il Lens di domenica è stata sold out, con una 169esima partita sold out che arriverà oggi contro l’Atalanta. Questo ovviamente la dice lunga sull’attrattività del Psg ma anche sull’ “attività da stadio” che sta sviluppando. Nell’arco di quindici anni, i ricavi generati dallo stadio sono aumentati da 20-25 milioni a quasi 200 milioni la scorsa stagione, che è stata da record. Dicevano che sarebbero stati meno “attraenti” perché non c’era più una stella nel club, ma attraverso le prestazioni collettive hanno dimostrato che si può comunque attirare pubblico. Cosa c’è di meglio di una prima incoronazione in Champions per attutire l’impatto degli addii di Messi, Neymar e Mbappé? Per la partita di stasera, i biglietti erano di circa 90 euro ognuno.

Un secondo elemento significativo, per il club, riguarda la velocità con cui lo stadio si riempie. Non si esaurivano così rapidamente i posti dall’era di Lionel Messi (2021-23). Anche per quanto riguarda le attività al Parco dei Principi nei giorni in cui non ci sono partite, ma seminari, conferenze e visite dei turisti, è dagli anni di Messi che non si aveva un tasso di presenze così alto. Inoltre, c’è una maggiore presenza femminile allo stadio di Parigi.