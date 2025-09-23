In Germania la notizia della trasferta di Napoli vietata ai tifosi dell’Eintracht Francoforte: motivi di sicurezza (Faz)

Per motivi di sicurezza, i tifosi residenti a Francoforte non potranno acquistare biglietti per la partita di Champions tra Eintracht Francoforte e Napoli, in programma il 4 novembre. Lo ha annunciato il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Napoli vieta l’ingresso ai tifosi del Francoforte

Riporta il quotidiano tedesco Faz:

“La misura è stata adottata sulla base della relazione della Questura e in accordo con le decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si prevede che, a causa della rivalità tra le due tifoserie, siano necessarie misure di sicurezza particolari.

Nel match d’andata degli ottavi di finale della Champions League nel marzo 2023, a Francoforte si erano verificati gravi scontri tra le tifoserie. Per il ritorno, inizialmente il Ministero dell’Interno aveva vietato l’accesso allo Stadio Diego Armando Maradona a tutti i tifosi tedeschi.

A causa della situazione di insicurezza, l’Eintracht ha rinunciato al proprio contingente di biglietti per la trasferta. Nonostante ciò, nella città del Sud Italia si sono verificati violenti scontri tra ultras dell’Eintracht, tifosi del Napoli e polizia.”