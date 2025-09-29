In Arabia sono sicuri: Klopp è la priorità dell’Al Ittihad per sostituire Blanc

L’Al Ittihad sta cercando un nuovo allenatore per sostituire Laurent Blanc e, tra i nomi, spunta Jurgen Klopp, che ha lasciato il Liverpool due anni fa per intraprendere la carriera di coordinatore calcistico del gruppo RedBull.

Klopp è la priorità dell’Al Ittihad

Secondo quanto riportato dal portale arabo Arriyadiyah:

Il tedesco Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, è per ora la priorità del club, dopo l’esonero del tecnico francese Laurent Blanc. Klopp ha attualmente un impiego in RedBull. La lista dei candidati include anche lo spagnolo Xavi, il suo connazionale Unai Emery, l’italiano Luciano Spalletti, mentre scendono le quotazioni per il portoghese Sergio Conceiçao.

Com’è il rapporto con il Liverpool? L’eredità per il nuovo allenatore è stata difficile.

«Siamo in ottimi rapporti, con alcuni giocatori ogni tanto ci scriviamo o mi mandano qualche foto delle loro vacanze. Con la società siamo diventati buoni amici. Ho scritto anche ad Arne ogni tanto; ci siamo visti solo una volta. Era contento del mio gesto allora. E a dire il vero: quando le cose sono iniziate così bene sotto la sua guida, mi sono chiesto brevemente, come persona, se fossi contento che le cose andassero così (ride). Sì, è davvero bello, mi rende felice. Sono tornato di recente a Liverpool nel mio ruolo di ambasciatore della Fondazione Liverpool, ed è stato bello rivedere tutti. Ma sono contento di non dover più essere lì tutti i giorni. Il mio periodo a Liverpool è stato meraviglioso, ma è finito. Un variopinto bouquet di ricordi, e il 99% sono belli».