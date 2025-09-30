Il volo dello Sporting ha subito un ritardo di più di quattro ore per un problema meccanico: l’arrivo è previsto alle 23 (A Bola)

Ha comportato la cancellazione della conferenza stampa di Rui Borges e di un giocatore, prevista in vista dell’incontro con il Napoli.

Un grave problema meccanico a uno dei motori dell’aereo che avrebbe dovuto portare lo Sporting a Napoli per la partita di Champions League ha costretto la delegazione biancoverde — prima squadra e squadra della Youth League — a rimanere più di quattro ore a bordo del velivolo, arrivando, come riportato da A Bola, a mettere a rischio il viaggio.

Tuttavia, ha scoperto A Bola, il problema è già stato risolto e l’aereo decolla verso l’Italia: “Questo ritardo ha causato malcontento nello Sporting, poiché ha costretto a modificare il piano stabilito per la pre-partita, e ha anche causato la cancellazione della conferenza stampa di Rui Borges e di un giocatore in previsione dell’incontro con il campione di Serie A. Lo Sporting arriverà quindi a Napoli intorno alle 23:00 locali e si dirigerà direttamente in hotel per il (meritato) riposo dopo questa odissea.”

Sporting Lisbona, Rui Borges: «Siamo motivati nell’affrontare il Napoli, non so chi è favorito»

L’allenatore dello Sporting Lisbona, Rui Borges, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Tv, in vista della gara di domani contro il Napoli al “Maradona” in Champions League.

«La squadra sta bene, ha voglia di giocare e di fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Estoril dove abbiamo vinto. Siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, siamo frustrati per non essere riusciti a mantenere un livello alto come nelle gare precedenti. Siamo davvero motivati perché è la Champions e perché poi affrontiamo i Campioni d’Italia».

Chi è favorito? «Non saprei dire chi è favorito, si affronteranno due squadre di grande livello. Da parte nostra siamo pronti per affrontare il Napoli, abbiamo grande motivazioni per fare del nostro meglio contro una squadra così forte. Diomande si sta allenando, verrà convocato ma non partirà titolare».

Insieme al tecnico è intervenuto anche il difensore dello Sporting, Georgios Vagiannidis, sempre ai microfoni di Sport Tv.

«Le gare di Champions hanno una storia a sé, ti danno una carica emotiva diversa. Sarà una grande partita contro una grande squadra. Siamo pronti per affrontarla al 100%. Fin da bambino ho sempre sognato di poter giocare un giorno questa competizione e ora sento di averlo realizzato. L’Italia è un paese fantastico, sarà bellissimo essere lì. Napoli è una città altrettanto fantastica. I tifosi sono incredibili e ci aspetta un’atmosfera speciale allo stadio dove è difficile giocare».